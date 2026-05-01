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Conférence Musique et Science Siège de la Communauté d’Agglomération – Forbach

Conférence Musique et Science Siège de la Communauté d’Agglomération – Forbach vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Siège de la Communauté d'Agglomération -

Adresse : 110 rue des Moulins

Ville : 57600 Forbach

Département : Moselle

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Forbach

Conférence Musique et Science

Siège de la Communauté d’Agglomération – 110 rue des Moulins Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Avec les élèves de Fin de 3è Cycle de Formation Musicale de la classe de Marion Wolff. Salle des séances. Entrée libreTout public
0  .

Siège de la Communauté d’Agglomération – 110 rue des Moulins Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37  courrrier@conservatorie-forbach.fr

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English :

With students in Marion Wolff’s class at the end of the 3rd Cycle of Musical Training. Salle des séances. Free admission

L’événement Conférence Musique et Science Forbach a été mis à jour le 2026-05-07 par FORBACH TOURISME

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