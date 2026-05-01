Conférence Musique et Science Siège de la Communauté d’Agglomération – Forbach
Conférence Musique et Science Siège de la Communauté d’Agglomération – Forbach vendredi 22 mai 2026.
Forbach
Conférence Musique et Science
Siège de la Communauté d’Agglomération – 110 rue des Moulins Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Avec les élèves de Fin de 3è Cycle de Formation Musicale de la classe de Marion Wolff. Salle des séances. Entrée libreTout public
0 .
Siège de la Communauté d’Agglomération – 110 rue des Moulins Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With students in Marion Wolff’s class at the end of the 3rd Cycle of Musical Training. Salle des séances. Free admission
L’événement Conférence Musique et Science Forbach a été mis à jour le 2026-05-07 par FORBACH TOURISME
À voir aussi à Forbach (Moselle)
- Rencontre Librairie Autonome – Forbach 12 mai 2026
- Marche solidaire pour l’autisme Foyer de Marienau – Forbach 17 mai 2026
- Marche populaire ASVB Forbach 17 mai 2026
- Estiv’Art Forbach 17 mai 2026
- Audition de Piano rue Michel Legrand Forbach 19 mai 2026