Conférence Musique et Science Siège de la Communauté d’Agglomération – Forbach

Forbach

Conférence Musique et Science

Siège de la Communauté d’Agglomération – 110 rue des Moulins Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Avec les élèves de Fin de 3è Cycle de Formation Musicale de la classe de Marion Wolff. Salle des séances. Entrée libreTout public

0 .

Siège de la Communauté d’Agglomération – 110 rue des Moulins Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr

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English :

With students in Marion Wolff’s class at the end of the 3rd Cycle of Musical Training. Salle des séances. Free admission

L’événement Conférence Musique et Science Forbach a été mis à jour le 2026-05-07 par FORBACH TOURISME