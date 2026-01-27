Forbach

Passage de la flamme Jeux Nationaux Spécial Olympics 2026

Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 11:15:00

Date(s) :

2026-06-06

Passage de la flamme Special Olympics à l’occasion des Jeux Nationaux Special Olympics Saarland 2026. Départ de la flamme au Conservatoire communautaire de Musique et de Danse Forbach Porte de France, passage au Parc du Schlossberg puis fin du parcours à la Piscine Olympique de Forbach. Parcours de 2,2 kilomètres. La piscine accueillera des épreuves entre le 15 et le 20 juin 2026.Tout public

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Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43

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English :

Passage of the Special Olympics flame on the occasion of the Special Olympics Saarland 2026 National Games. The flame departs from the Conservatoire Communautaire de Musique et de Danse Forbach Porte de France, passes through the Parc du Schlossberg and ends at the Piscine Olympique de Forbach. The route is 2.2 kilometers long. The pool will host events between June 15 and 20, 2026.

L’événement Passage de la flamme Jeux Nationaux Spécial Olympics 2026 Forbach a été mis à jour le 2026-05-21 par FORBACH TOURISME