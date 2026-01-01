Exposition galerie Têt’ de l’Art Galerie Têt’ de l’Art – Forbach
Galerie Têt’ de l’Art – 134 Rue Nationale Forbach Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-27 14:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
Date(s) :
2026-01-27
La galerie Têt de l’Art propose sa 80ème session d’exposition et sa 81ème session d’exposition à partir du 27 janvier jusqu’au 28 février.Tout public
Galerie Têt’ de l’Art – 134 Rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 13 31 44 contact@tetdelart.com
English :
The Têt de l’Art gallery offers its 80th and 81st exhibition sessions from January 27 to February 28.
