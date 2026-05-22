Salon du livre Le Centre des Congrès du Burghof – Forbach
Salon du livre Le Centre des Congrès du Burghof – Forbach vendredi 5 juin 2026.
Forbach
Salon du livre
Le Centre des Congrès du Burghof – 15 rue du parc Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Le Salon du Livre de Forbach est de retour au Centre de Congrès du Burghof !
Spectacle de fin sur réservation auprès du Carreau de Forbach.Tout public
0 .
Le Centre des Congrès du Burghof – 15 rue du parc Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 55 66
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English :
The Salon du Livre de Forbach is back at the Centre de Congrès du Burghof!
Final show by reservation with the Carreau de Forbach.
L’événement Salon du livre Forbach a été mis à jour le 2026-05-18 par FORBACH TOURISME
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