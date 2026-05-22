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Salon du livre Le Centre des Congrès du Burghof – Forbach

Salon du livre Le Centre des Congrès du Burghof – Forbach vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Le Centre des Congrès du Burghof -

Adresse : 15 rue du parc

Ville : 57600 Forbach

Département : Moselle

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 0 Gratuit

Forbach

Salon du livre

Le Centre des Congrès du Burghof – 15 rue du parc Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-05

Le Salon du Livre de Forbach est de retour au Centre de Congrès du Burghof !
Spectacle de fin sur réservation auprès du Carreau de Forbach.Tout public
0  .

Le Centre des Congrès du Burghof – 15 rue du parc Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 55 66 

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English :

The Salon du Livre de Forbach is back at the Centre de Congrès du Burghof!
Final show by reservation with the Carreau de Forbach.

L’événement Salon du livre Forbach a été mis à jour le 2026-05-18 par FORBACH TOURISME

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