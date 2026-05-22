Salon du livre Le Centre des Congrès du Burghof – Forbach

Forbach

Salon du livre

Le Centre des Congrès du Burghof – 15 rue du parc Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Le Salon du Livre de Forbach est de retour au Centre de Congrès du Burghof !

Spectacle de fin sur réservation auprès du Carreau de Forbach.Tout public

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Le Centre des Congrès du Burghof – 15 rue du parc Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 55 66

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English :

The Salon du Livre de Forbach is back at the Centre de Congrès du Burghof!

Final show by reservation with the Carreau de Forbach.

L’événement Salon du livre Forbach a été mis à jour le 2026-05-18 par FORBACH TOURISME