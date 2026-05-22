Fête des brasseurs Parking Umberto’s Forbach
Fête des brasseurs Parking Umberto’s Forbach samedi 23 mai 2026.
Forbach
Fête des brasseurs
Parking Umberto’s 27 rue Nationale Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Fête des brasseurs, regroupant 6 brasseries artisanales locales, de Moselle et d’Alsace. Restauration sur place, groupe de musique et DJ.Tout public
0 .
Parking Umberto’s 27 rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 76 83 47 00
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English :
Brewers’ festival, featuring 6 local, Moselle and Alsace craft breweries. On-site catering, live band and DJ.
L’événement Fête des brasseurs Forbach a été mis à jour le 2026-05-19 par FORBACH TOURISME
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