Fête des brasseurs Parking Umberto’s Forbach

Forbach

Fête des brasseurs

Parking Umberto’s 27 rue Nationale Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Fête des brasseurs, regroupant 6 brasseries artisanales locales, de Moselle et d’Alsace. Restauration sur place, groupe de musique et DJ.Tout public

0 .

Parking Umberto’s 27 rue Nationale Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 76 83 47 00

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English :

Brewers’ festival, featuring 6 local, Moselle and Alsace craft breweries. On-site catering, live band and DJ.

L’événement Fête des brasseurs Forbach a été mis à jour le 2026-05-19 par FORBACH TOURISME