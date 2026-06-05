Thé dansant Foyer du Creutzberg Forbach
Thé dansant Foyer du Creutzberg Forbach dimanche 7 juin 2026.
Forbach
Thé dansant
Foyer du Creutzberg 19-21 rue Alsace-Lorraine Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Animé par l’orchestre Les Baladins. Salle climatisée. Petite restauration sur place.Adultes
6 .
Foyer du Creutzberg 19-21 rue Alsace-Lorraine Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 6 89 63 48 15
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English :
Entertainment by the orchestra Les Baladins. Air-conditioned hall. Snacks on site.
L’événement Thé dansant Forbach a été mis à jour le 2026-06-02 par FORBACH TOURISME
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