Foire Bressane à l’ancienne, Mairie de Coligny, Coligny

Informations pratiques

Foire Bressane à l’ancienne Mardi 4 août, 08h00 Mairie de Coligny Ain

Entrée payante : 5 € ; gratuit moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T08:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T08:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:00:00+02:00

Foire Bressane à l’ancienne

Noces d’or – Nombreuses animations – Divers Exposants – Restauration

Des animations traditionnelles à découvrir toute la journée :

un vieux marché bressan typique

le foirail

les démonstrations artisanales sur place

une exposition sur le patrimoine local

le battage du blé à la façon d’autrefois

le sciage des grumes de bois à l’ancienne

exposition de véhicules anciens

du folklore bressan et des animations musicales

une foule de jeu pour les petits et les grands

Vos rendez-vous :

à 8h : ouverture de la foire au public

à 9h30 : inauguration de la foire

à 11h30 et à 15h15 : Bains de pieds équestres dans l’aiguayoir

de 10h à 13h30 : Noces d’or à l’ancienne

de 11h30 à 14h et en soirée: Repas bréchets et guiguette sous la Grenette

à partir de 14h30 et tout l’après midi : Aubades itinérantes

à 16h : visite commentée de l’église

à 17h : Démonstration des pompiers (pompe à bras hippo-attelée)

Programme complet : https://www.lesamisdecoligny.fr/wp-content/uploads/2026/06/programme-2026.pdf

Mairie de Coligny Place de la Mairie 01270 Coligny Coligny 01270 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amisdecoligny@laposte.net »}] [{« link »: « https://www.lesamisdecoligny.fr/wp-content/uploads/2026/06/programme-2026.pdf »}]

Nombreuses animations : Folklore et musique, bains équestres, foirail, battage, matériel agricole et véhicules anciens … et divers exposants : vieux métiers, artisanat, produits du terroir…

Amis de Coligny