Foire Bressane à l’ancienne, Mairie de Coligny, Coligny
mardi 4 août 2026 · Mairie de Coligny · Coligny
Informations pratiques
Foire Bressane à l’ancienne Mardi 4 août, 08h00 Mairie de Coligny Ain
Entrée payante : 5 € ; gratuit moins de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T08:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T08:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:00:00+02:00
Foire Bressane à l’ancienne
Noces d’or – Nombreuses animations – Divers Exposants – Restauration
Des animations traditionnelles à découvrir toute la journée :
- un vieux marché bressan typique
- le foirail
- les démonstrations artisanales sur place
- une exposition sur le patrimoine local
- le battage du blé à la façon d’autrefois
- le sciage des grumes de bois à l’ancienne
- exposition de véhicules anciens
- du folklore bressan et des animations musicales
- une foule de jeu pour les petits et les grands
Vos rendez-vous :
- à 8h : ouverture de la foire au public
- à 9h30 : inauguration de la foire
- à 11h30 et à 15h15 : Bains de pieds équestres dans l’aiguayoir
- de 10h à 13h30 : Noces d’or à l’ancienne
- de 11h30 à 14h et en soirée: Repas bréchets et guiguette sous la Grenette
- à partir de 14h30 et tout l’après midi : Aubades itinérantes
- à 16h : visite commentée de l’église
- à 17h : Démonstration des pompiers (pompe à bras hippo-attelée)
Programme complet : https://www.lesamisdecoligny.fr/wp-content/uploads/2026/06/programme-2026.pdf
Mairie de Coligny Place de la Mairie 01270 Coligny Coligny 01270 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amisdecoligny@laposte.net »}] [{« link »: « https://www.lesamisdecoligny.fr/wp-content/uploads/2026/06/programme-2026.pdf »}]
Nombreuses animations : Folklore et musique, bains équestres, foirail, battage, matériel agricole et véhicules anciens … et divers exposants : vieux métiers, artisanat, produits du terroir…
Amis de Coligny