Heugnes

Foire Brocante

Heugnes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 07:30:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Sur place présence des Échos de Gâtines et Pellevoi’zicos. Fête foraine. Bijoux, voiture, motoculture, tissus fait main, vin, miel.

Ouverture des exposants à 6h. Restauration et buvette sur place. .

Heugnes 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 36 73 21

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English :

On site: Échos de Gâtines and Pellevoi’zicos. Fairground. Jewelry, cars, motorcycles, handmade fabrics, wine, honey.

L’événement Foire Brocante Heugnes a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Pays de Valençay