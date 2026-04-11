Foire Brocante Heugnes
Foire Brocante Heugnes lundi 25 mai 2026.
Heugnes
Foire Brocante
Heugnes Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25 07:30:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Sur place présence des Échos de Gâtines et Pellevoi’zicos. Fête foraine. Bijoux, voiture, motoculture, tissus fait main, vin, miel.
Ouverture des exposants à 6h. Restauration et buvette sur place. .
Heugnes 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 36 73 21
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English :
On site: Échos de Gâtines and Pellevoi’zicos. Fairground. Jewelry, cars, motorcycles, handmade fabrics, wine, honey.
L’événement Foire Brocante Heugnes a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Pays de Valençay
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