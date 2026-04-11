Randonnée pédestre Heugnes
Randonnée pédestre Heugnes dimanche 31 mai 2026.
Heugnes
Randonnée pédestre
Heugnes Indre
Tarif : 2.8 – 2.8 – EUR
2.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 07:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Une journée nature et conviviale. Ravitaillements sur les parcours. Vin d’honneur servi à partir de 11h30.
Distances proposées 11 15 17 et 20 km. Départ à partir de 7h30. 2.8 .
Heugnes 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 36 73 21
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English :
A friendly, natural day out. Refreshments along the route. Vin d’honneur served from 11:30.
L’événement Randonnée pédestre Heugnes a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Pays de Valençay
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