Heugnes

Randonnée pédestre

Heugnes Indre

Tarif : 2.8 – 2.8 – EUR

2.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 07:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Une journée nature et conviviale. Ravitaillements sur les parcours. Vin d’honneur servi à partir de 11h30.

Distances proposées 11 15 17 et 20 km. Départ à partir de 7h30. 2.8 .

Heugnes 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 36 73 21

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English :

A friendly, natural day out. Refreshments along the route. Vin d’honneur served from 11:30.

L’événement Randonnée pédestre Heugnes a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Pays de Valençay