Foire Commerciale, Salle des Fêtes Saint-Eutrope-de-Born
Foire Commerciale, Salle des Fêtes Saint-Eutrope-de-Born samedi 7 mars 2026.
Foire Commerciale
Salle des Fêtes Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Foire commerciale organisée par Evènemence 47.
Nombreux artisans et producteurs locaux.
Salle des Fêtes Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 93 18 85
English : Foire Commerciale
Trade fair organized by Evènemence 47.
Many local craftsmen and producers.
