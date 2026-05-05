Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire d’Aujac, Aujac, Aujac

Foire d’Aujac, Aujac, Aujac

Foire d’Aujac, Aujac, Aujac dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Aujac

Adresse : 30450 Aujac

Ville : 30450 Aujac

Département : Gard

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : Emplacement : 7€ les 6 m et 1€ le mètre supplémentaire

Foire d’Aujac Dimanche 24 mai, 07h00 Aujac Gard

Emplacement : 7€ les 6 m et 1€ le mètre supplémentaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00

Aux Plots d’Aujac, venez flâner et profiter de la brocante, du vide grenier, du marché artisanal et de Producteurs.
Petite restauration et buvette sur place.
Animations enfants.

Organisée par l’Association Cévennes en fête.

Aujac 30450 Aujac Aujac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 48 22 10 27 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 78 79 94 07 »}]
De nombreux exposants vous attendent pour cette 36e foire.