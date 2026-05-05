Foire d’Aujac, Aujac, Aujac

Foire d’Aujac Dimanche 24 mai, 07h00 Aujac Gard

Emplacement : 7€ les 6 m et 1€ le mètre supplémentaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00

Aux Plots d’Aujac, venez flâner et profiter de la brocante, du vide grenier, du marché artisanal et de Producteurs.

Petite restauration et buvette sur place.

Animations enfants.

Organisée par l’Association Cévennes en fête.

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De nombreux exposants vous attendent pour cette 36e foire.