Foire d’Automne Le bourg Brassy

Foire d’Automne Le bourg Brassy samedi 19 septembre 2026.

Foire d’Automne

Le bourg Dans les rues Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Vide grenier, Artisans, Fête foraine, Restauration, Buvette   .

Le bourg Dans les rues Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 20 31  communication@brassy.fr

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English : Foire d’Automne

L’événement Foire d’Automne Brassy a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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