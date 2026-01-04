Foire d’Automne Le bourg Brassy

Foire d’Automne

Le bourg Dans les rues Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vide grenier, Artisans, Fête foraine, Restauration, Buvette .

Le bourg Dans les rues Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 20 31 communication@brassy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire d’Automne

L’événement Foire d’Automne Brassy a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)