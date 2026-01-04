Foire d’Automne Le bourg Brassy
Foire d’Automne Le bourg Brassy samedi 19 septembre 2026.
Foire d’Automne
Le bourg Dans les rues Brassy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Vide grenier, Artisans, Fête foraine, Restauration, Buvette .
Le bourg Dans les rues Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 20 31 communication@brassy.fr
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English : Foire d’Automne
L’événement Foire d’Automne Brassy a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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