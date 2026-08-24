UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Laussonne

Foire d’automne Laussonne

dimanche 18 octobre 2026 · Laussonne

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
43150 Laussonne
Département
Haute-Loire
Tarif

Laussonne

Foire d’automne

Place de la mairie Laussonne Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Foire d’automne 2026, sur le thème du vin !
Animations enfants, bandas, vignerons et produits de terroir sur place.
Repas sur place ou à emporter (jambon à la broche), sur réservation.
  .

Place de la mairie Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 99 02 01  comitefoirelaussonne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2026 Fall Fair, with a wine theme!
Children’s activities, bandas, winemakers, and local products on site.
Meals available on site or to go (spit-roasted ham), by reservation.

L’événement Foire d’automne Laussonne a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal