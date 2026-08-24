Foire d’automne Laussonne
dimanche 18 octobre 2026 · Laussonne
Informations pratiques
Laussonne
Foire d’automne
Place de la mairie Laussonne Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Foire d’automne 2026, sur le thème du vin !
Animations enfants, bandas, vignerons et produits de terroir sur place.
Repas sur place ou à emporter (jambon à la broche), sur réservation.
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Place de la mairie Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 99 02 01 comitefoirelaussonne@gmail.com
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English :
2026 Fall Fair, with a wine theme!
Children’s activities, bandas, winemakers, and local products on site.
Meals available on site or to go (spit-roasted ham), by reservation.
L’événement Foire d’automne Laussonne a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal