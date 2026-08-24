Informations pratiques

Laussonne

Foire d’automne

Place de la mairie Laussonne Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Foire d’automne 2026, sur le thème du vin !

Animations enfants, bandas, vignerons et produits de terroir sur place.

Repas sur place ou à emporter (jambon à la broche), sur réservation.

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Place de la mairie Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 99 02 01 comitefoirelaussonne@gmail.com

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English :

2026 Fall Fair, with a wine theme!

Children’s activities, bandas, winemakers, and local products on site.

Meals available on site or to go (spit-roasted ham), by reservation.

L’événement Foire d’automne Laussonne a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal