Informations pratiques

Beaucroissant

Foire de Beaucroissant

Mairie Beaucroissant Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Depuis plus de 800 ans, Beaucroissant accueille en septembre la plus grande foire agricole de France en extérieur. Sur plus de 30 hectares, des milliers de visiteurs viennent à la rencontre de nombreux exposants provenant de toute la France.

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Mairie Beaucroissant 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 65 34 97 foire@beaucroissant.fr

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English :

For over 800 years, Beaucroissant has hosted France’s largest outdoor agricultural fair in September. Spread over 30 hectares, thousands of visitors come to meet the many exhibitors from all over France.

L’événement Foire de Beaucroissant Beaucroissant a été mis à jour le 2026-08-27 par Communauté de Communes Bièvre Est