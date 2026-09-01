Foire de Beaucroissant Beaucroissant
vendredi 11 septembre 2026 · Beaucroissant
Informations pratiques
Beaucroissant
Foire de Beaucroissant
Mairie Beaucroissant Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Depuis plus de 800 ans, Beaucroissant accueille en septembre la plus grande foire agricole de France en extérieur. Sur plus de 30 hectares, des milliers de visiteurs viennent à la rencontre de nombreux exposants provenant de toute la France.
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Mairie Beaucroissant 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 65 34 97 foire@beaucroissant.fr
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English :
For over 800 years, Beaucroissant has hosted France’s largest outdoor agricultural fair in September. Spread over 30 hectares, thousands of visitors come to meet the many exhibitors from all over France.
L’événement Foire de Beaucroissant Beaucroissant a été mis à jour le 2026-08-27 par Communauté de Communes Bièvre Est