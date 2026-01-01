Foire de Giat

Place du champ de foire, Place des anciens combattants, Place Marie Chazot Giat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 07:30:00

fin : 2026-12-12 12:00:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-29 2026-02-16 2026-03-12 2026-03-30 2026-04-15 2026-04-29 2026-05-12 2026-05-25 2026-06-08 2026-06-30 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-20 2026-09-16 2026-10-02 2026-10-26 2026-11-14 2026-11-28

Environ 150 exposants de fruits et légumes, produits fermiers, fleurs, décoration, habillement, bazar, animaux, matériels agricoles. Les grandes foires auront lieu le 15 avril, et le 14 novembre. La brocante aura lieu le 8 août.

.

Place du champ de foire, Place des anciens combattants, Place Marie Chazot Giat 63620 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 21 71 67 secretariat@mairie-giat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Around 150 exhibitors selling fruit and vegetables, farm produce, flowers, decorations, clothing, bazaars, animals and farm equipment. The big fairs take place on April 15 and November 14. The brocante will take place on August 8.

L’événement Foire de Giat Giat a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme des Combrailles