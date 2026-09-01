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AGENDA · Saint-Estèphe

Foire de la Chapelle de Saint-Estèphe Port de la chapelle Saint-Estèphe

samedi 12 septembre 2026 · Port de la chapelle · Saint-Estèphe

Foire de la Chapelle de Saint-Estèphe Port de la chapelle Saint-Estèphe

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Port de la chapelle
Adresse
Port de la Chapelle
Ville
33180 Saint-Estèphe
Département
Gironde
Tarif

Saint-Estèphe

Foire de la Chapelle de Saint-Estèphe

Port de la chapelle Port de la Chapelle Saint-Estèphe Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La traditionnelle fête au Port de la Chapelle à St-Estèphe est de retour avec des animations nombreuses et variées !
Au programme vide-grenier, fête foraine, foire commerciale, démonstration de chiens de troupeaux, grands jeux de bois anciens, balades à poney…
Samedi soir dès 18h30, marché gourmand et concert avec feu d’artifice à 22h30 (sous réserve) suivi d’une soirée dansante
Restauration et buvette sur place les 2 jours.
Le vide-greniers est sur réservation pour les exposants.   .

Port de la chapelle Port de la Chapelle Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 35 93  mairie@mairie-saint-estephe.fr

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English : Foire de la Chapelle de Saint-Estèphe

L’événement Foire de la Chapelle de Saint-Estèphe Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Médoc-Vignoble

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