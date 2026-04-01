Foire de la Saint-Georges Brocante Villegenon
Foire de la Saint-Georges Brocante Villegenon dimanche 26 avril 2026.
Villegenon
Foire de la Saint-Georges Brocante
Villegenon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 06:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Chineurs, chineuses, à vos agendas !
La Foire de la Saint-Georges et sa brocante, organisée par le comité des fêtes de Villegenon, vous attend pour une journée pleine de surprises.
Flânez entre les stands, dénichez des trésors insoupçonnés et laissez-vous séduire par des objets uniques chargés d’histoire. Une ambiance conviviale, des découvertes à chaque coin d’allée… il y en aura pour tous les goûts ! .
Villegenon 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 83 84 04
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Chineurs, chineuses, à vos agendas!
L’événement Foire de la Saint-Georges Brocante Villegenon a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois