Villegenon

Foire de la Saint-Georges Brocante

Villegenon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 06:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Chineurs, chineuses, à vos agendas !

La Foire de la Saint-Georges et sa brocante, organisée par le comité des fêtes de Villegenon, vous attend pour une journée pleine de surprises.

Flânez entre les stands, dénichez des trésors insoupçonnés et laissez-vous séduire par des objets uniques chargés d’histoire. Une ambiance conviviale, des découvertes à chaque coin d’allée… il y en aura pour tous les goûts ! .

Villegenon 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 83 84 04

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Chineurs, chineuses, à vos agendas!

L’événement Foire de la Saint-Georges Brocante Villegenon a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois