Foire de la Saint-Jean Le Mayet-de-Montagne
Foire de la Saint-Jean Le Mayet-de-Montagne samedi 27 juin 2026.
Le Mayet-de-Montagne
Foire de la Saint-Jean
Place aux foires Le Mayet-de-Montagne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le 27 juin, la foire de la Saint-Jean réunira les acteurs agricoles de la Montagne bourbonnaise.
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Place aux foires Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 70 52 comitedefoire.lemayet@gmail.com
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English :
On June 27, the Saint-Jean Fair will bring together agricultural stakeholders from the Montagne Bourbonnaise region.
L’événement Foire de la Saint-Jean Le Mayet-de-Montagne a été mis à jour le 2026-06-16 par Vichy Destinations
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