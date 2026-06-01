Foire de la Saint-Jean Le Mayet-de-Montagne samedi 27 juin 2026.

Le Mayet-de-Montagne

Foire de la Saint-Jean

Place aux foires Le Mayet-de-Montagne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le 27 juin, la foire de la Saint-Jean réunira les acteurs agricoles de la Montagne bourbonnaise.

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Place aux foires Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 70 52 comitedefoire.lemayet@gmail.com

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English :

On June 27, the Saint-Jean Fair will bring together agricultural stakeholders from the Montagne Bourbonnaise region.

L’événement Foire de la Saint-Jean Le Mayet-de-Montagne a été mis à jour le 2026-06-16 par Vichy Destinations