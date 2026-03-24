Foire de la Saint Martin

au coeur de la ville Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 09:00:00

fin : 2026-11-08 19:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Grande foire de la Saint Martin Marché expo avec 70 exposants attendus fête foraine salon des vins et gastronomique

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au coeur de la ville Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes nthoissey@gmail.com

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English :

Saint Martin’s Fair Exhibition market with 70 exhibitors funfair wine and food fair

L’événement Foire de la Saint Martin Thoissey a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre