Foire de la Saint Martin Thoissey
Foire de la Saint Martin Thoissey dimanche 8 novembre 2026.
Foire de la Saint Martin
au coeur de la ville Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 19:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Grande foire de la Saint Martin Marché expo avec 70 exposants attendus fête foraine salon des vins et gastronomique
.
au coeur de la ville Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes nthoissey@gmail.com
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English :
Saint Martin’s Fair Exhibition market with 70 exhibitors funfair wine and food fair
L’événement Foire de la Saint Martin Thoissey a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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