Foire de la St Blaise Saint-Rambert-d’Albon
Foire de la St Blaise Saint-Rambert-d’Albon samedi 7 mars 2026.
Foire de la St Blaise
centre ville & salle des fêtes Saint-Rambert-d’Albon Drôme
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
Venez flâner, découvrir et partager un moment festif !
restauration rapide et buvette.
centre ville & salle des fêtes Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 01 92 communication@ville-st-rambert.fr
English :
Come and stroll, discover and share a festive moment!
fast food and refreshments.
