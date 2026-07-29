Foire de Pau: Les Trophées Pyrénées Sport Parc des expositions Pau

Informations pratiques

Pau

Foire de Pau: Les Trophées Pyrénées Sport

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11 20:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Avec les champions du Béarn et les clubs pro ou amateurs qui ont brillé la saison passée et qui lanceront à La Foire avec leurs supporters, celle à venir. (Vendredi 11 septembre de 18h30 à 20h30) .

Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50

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English : Foire de Pau: Les Trophées Pyrénées Sport

L’événement Foire de Pau: Les Trophées Pyrénées Sport Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau