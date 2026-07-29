Foire de Pau: Thé dansant Parc des expositions Pau
vendredi 11 septembre 2026 · Parc des expositions · Pau
Informations pratiques
Pau
Foire de Pau: Thé dansant
Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 17:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Un thé dansant, avec l’Orchestre TROPICANA, pour les séniors et les amoureux de danse de salon ou de musiques yé-yé (vendredi 11 septembre de 14h à 18h) .
Parc des expositions 7 Avenue de la Résistance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire de Pau: Thé dansant
L’événement Foire de Pau: Thé dansant Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Au cœur du Palais des sports Rue Suzanne Bacarisse Pau 29 juillet 2026
- Chants Polyphoniques Pyrénéens Le Temple Pau 29 juillet 2026
- Été à Pau 2026 Marcia / Mona Guba / Piche Théâtre de Verdure Pau 29 juillet 2026
- Marché Laherrère Pau 30 juillet 2026
- Pau, le best of Pau 30 juillet 2026