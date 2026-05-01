Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire de printemps à Livernon Livernon

Foire de printemps à Livernon Livernon

Foire de printemps à Livernon Livernon dimanche 10 mai 2026.

Adresse : salle de fêtes

Ville : 46320 Livernon

Département : Lot

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Livernon

Foire de printemps à Livernon

salle de fêtes Livernon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Foire de printemps organisée à Livernon proposant une journée conviviale autour des plantes, du livre et des savoir-faire locaux

Foire de printemps organisée à Livernon proposant une journée conviviale autour des plantes, du livre et des savoir-faire locaux. Le public peut découvrir des exposants de produits régionaux et d’artisanat, participer à un vide-greniers et profiter d’animations variées dans une ambiance festive.

  .

salle de fêtes Livernon 46320 Lot Occitanie +33 6 89 27 14 18  mariefranlive46@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring fair organized in Livernon offering a convivial day around plants, books and local know-how

L’événement Foire de printemps à Livernon Livernon a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Lacapelle Marival

À voir aussi à Livernon (Lot)