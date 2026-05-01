Livernon

Foire de printemps à Livernon

salle de fêtes Livernon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Foire de printemps organisée à Livernon proposant une journée conviviale autour des plantes, du livre et des savoir-faire locaux

Foire de printemps organisée à Livernon proposant une journée conviviale autour des plantes, du livre et des savoir-faire locaux. Le public peut découvrir des exposants de produits régionaux et d’artisanat, participer à un vide-greniers et profiter d’animations variées dans une ambiance festive.

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salle de fêtes Livernon 46320 Lot Occitanie +33 6 89 27 14 18 mariefranlive46@gmail.com

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English :

Spring fair organized in Livernon offering a convivial day around plants, books and local know-how

L’événement Foire de printemps à Livernon Livernon a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Lacapelle Marival