Foire de printemps à Livernon Livernon
Foire de printemps à Livernon Livernon dimanche 10 mai 2026.
Livernon
Foire de printemps à Livernon
salle de fêtes Livernon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Foire de printemps organisée à Livernon proposant une journée conviviale autour des plantes, du livre et des savoir-faire locaux
Foire de printemps organisée à Livernon proposant une journée conviviale autour des plantes, du livre et des savoir-faire locaux. Le public peut découvrir des exposants de produits régionaux et d’artisanat, participer à un vide-greniers et profiter d’animations variées dans une ambiance festive.
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salle de fêtes Livernon 46320 Lot Occitanie +33 6 89 27 14 18 mariefranlive46@gmail.com
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English :
Spring fair organized in Livernon offering a convivial day around plants, books and local know-how
L’événement Foire de printemps à Livernon Livernon a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Lacapelle Marival
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