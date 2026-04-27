Buzançais

Foire de printemps

Buzançais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Buzançais s’animera le samedi 3 mai 2026 pour une journée haute en couleurs à l’occasion de la traditionnelle Foire de printemps ! De 8 h à 18 h, la ville vivra au rythme des exposants, des artisans et des commerçants, avec un programme riche pour tous les âges et toutes les envies.

Marché aux plants Place de Gaulle

Fleurs, plants potagers et conseils de passionnés pour fleurir vos balcons et jardins.

Foire commerciale Centre-ville

Des commerçants de Buzançais vous accueillent autour de leurs stands et promotions spéciales. Des producteurs locaux seront également présents.

Vide-greniers Avenue de la République

De belles trouvailles et de bonnes affaires à saisir !

Exposition photos Salle des mariages (mairie)

Le Club photos de Buzançais présente sa traditionnelle exposition sur le thème du “Verre” : une pause artistique à ne pas manquer.

Les enfants disposeront par ailleurs d’un espace ludique avec jeux et coloriages, grâce au stand tenu par le Conseil municipal jeunes de Buzançais, ainsi que des manèges.

Restauration et buvette sur place. .

Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 16 21 75 72

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English :

Buzançais will come alive on Saturday, May 3, 2026 for a colorful day at the traditional Spring Fair! From 8 a.m. to 6 p.m., the town will be alive with exhibitors, craftsmen and shopkeepers, with a rich program for all ages and tastes.

L’événement Foire de printemps Buzançais a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme