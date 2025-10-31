Foire de Printemps

Champsanglard Creuse

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

2026-05-14

Foire de printemps

Jeudi 14 Mai

–> Comité des fêtes de Champsanglard .

Champsanglard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 24 96 69 cdfchampsanglard@outlook.fr

