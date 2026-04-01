Foire de printemps Gien-sur-Cure
Foire de printemps Gien-sur-Cure dimanche 26 avril 2026.
Gien-sur-Cure
Foire de printemps
Gien sur Cure Gien-sur-Cure Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-26
De 9h à 16h à Gien sur Cure. Concours de sculptures de jardin originales tous les matériaux et dimensions possibles, ouvert à tous, jugé par les visiteurs entre 10h et 15h, prix à gagner. Petite restauration et buvette sur place. Organisé par Gien sur Cure s’anime. .
Gien sur Cure Gien-sur-Cure 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 99 05 86 giensurcuresanime@gmail.com
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English :
L’événement Foire de printemps Gien-sur-Cure a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs