Gien-sur-Cure

Foire de printemps

Gien sur Cure Gien-sur-Cure Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

De 9h à 16h à Gien sur Cure. Concours de sculptures de jardin originales tous les matériaux et dimensions possibles, ouvert à tous, jugé par les visiteurs entre 10h et 15h, prix à gagner. Petite restauration et buvette sur place. Organisé par Gien sur Cure s’anime. .

Gien sur Cure Gien-sur-Cure 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 99 05 86 giensurcuresanime@gmail.com

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English :

L’événement Foire de printemps Gien-sur-Cure a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs