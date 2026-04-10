Foire de printemps Longchaumois
Foire de printemps Longchaumois dimanche 17 mai 2026.
Longchaumois
Foire de printemps
Longchaumois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Le troisième dimanche de mai est un rendez-vous à ne pas manquer. La traditionnelle foire de Printemps est l’occasion pour les Haut-Jurassiens de se retrouver.
Vente de fleurs, plantes vivaces et potagères Alimentation Produits régionaux Confection Motoculture
Plusieurs animations structure gonflable pêche aux canards concert à 11h buvette et restauration (petits cochons à la broche) .
Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90 mairie.longchaumois@wanadoo.fr
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English : Foire de printemps
L’événement Foire de printemps Longchaumois a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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