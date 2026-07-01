Informations pratiques

Saint-Vaury

Foire de Roches

Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 07:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Grande Foire à l’ail et divers produits de foire.

Vente de volailles.

Divers producteurs, vêtements.

Vide-grenier.

Restauration possible sur place

Animation musicale .

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 94 55 50

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English : Foire de Roches

L’événement Foire de Roches Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-07-08 par Creuse Tourisme