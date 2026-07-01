AGENDA · Saint-Vaury
Foire de Roches Saint-Vaury
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Vaury
Informations pratiques
Saint-Vaury
Foire de Roches
Saint-Vaury Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 07:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Grande Foire à l’ail et divers produits de foire.
Vente de volailles.
Divers producteurs, vêtements.
Vide-grenier.
Restauration possible sur place
Animation musicale .
Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 94 55 50
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English : Foire de Roches
L’événement Foire de Roches Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-07-08 par Creuse Tourisme
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