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AGENDA · Saint-Vaury

Foire de Roches Saint-Vaury

mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Vaury

Foire de Roches Saint-Vaury

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
23320 Saint-Vaury
Département
Creuse
Tarif

Saint-Vaury

Foire de Roches

Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 07:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Grande Foire à l’ail et divers produits de foire.
Vente de volailles.
Divers producteurs, vêtements.
Vide-grenier.
Restauration possible sur place
Animation musicale   .

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 94 55 50 

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English : Foire de Roches

L’événement Foire de Roches Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-07-08 par Creuse Tourisme

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