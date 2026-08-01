Informations pratiques

Coulonges-les-Hérolles

Foire des Hérolles

Les Hérolles 86290 Coulonges Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 08:00:00

fin : 2026-08-29 13:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Chaque 29 du mois, Coulonges-les-Hérolles s’éveille au carrefour de la Vienne, de l’Indre et de la Haute-Vienne. Depuis plus de cinq siècles, la foire rassemble éleveurs, chineurs, gourmands et curieux sur un site immense de 11 hectares qui accueille plus de 400 exposants.

La foire se tient le 29 de chaque mois, y compris les dimanches et jours fériés.

En février, elle a lieu le 28 (année non bissextile) ou le 29 (année bissextile). .

Les Hérolles 86290 Coulonges-les-Hérolles 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 77 08

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English : Foire des Hérolles

L’événement Foire des Hérolles Coulonges-les-Hérolles a été mis à jour le 2026-07-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne