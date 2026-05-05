Condezaygues

Foire d’été artisanale et commerciale

Salle des fêtes du Vieux Chène Condezaygues Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez passer un week-end festif et convivial à l’occasion de la foire d’été !

Au programme

Exposants & artisans créations locales, produits du terroir, idées cadeaux

Restauration sur place galettes et crêpes pour se régaler tout au long de la journée

Animations ambiance musicale, moments de partage pour petits et grands .

Salle des fêtes du Vieux Chène Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 93 18 85

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English : Foire d’été artisanale et commerciale

L’événement Foire d’été artisanale et commerciale Condezaygues a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée du Lot et Garonne