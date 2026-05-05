Foire d’été artisanale et commerciale Condezaygues
Foire d’été artisanale et commerciale Condezaygues samedi 13 juin 2026.
Condezaygues
Foire d’été artisanale et commerciale
Salle des fêtes du Vieux Chène Condezaygues Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez passer un week-end festif et convivial à l’occasion de la foire d’été !
Au programme
Exposants & artisans créations locales, produits du terroir, idées cadeaux
Restauration sur place galettes et crêpes pour se régaler tout au long de la journée
Animations ambiance musicale, moments de partage pour petits et grands .
Salle des fêtes du Vieux Chène Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 93 18 85
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English : Foire d’été artisanale et commerciale
L’événement Foire d’été artisanale et commerciale Condezaygues a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée du Lot et Garonne