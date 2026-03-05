Foire du Bord de Mer La Corniche Sausset-les-Pins
Foire du Bord de Mer La Corniche Sausset-les-Pins lundi 6 avril 2026.
Foire du Bord de Mer
Lundi 6 avril 2026 de 9h à 17h.
Jeudi 14 mai 2026 de 9h à 17h.
Lundi 25 mai 2026 de 9h à 17h. La Corniche Avenue Général Leclerc Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Début : 2026-04-06 09:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-06 2026-05-14 2026-05-25
Le marché du bord de mer fait son grand retour sur l’Avenue Général Leclerc. (corniche).
Les forains déballeront .
Les chalands pourront en effet se concentrer sur chaque stand au fil du parcours, vêtements, bijoux, sacs etc..sont au rendez-vous !!! .
La Corniche Avenue Général Leclerc Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr
English :
The seaside market is back on the Avenue Général Leclerc. (corniche).
L’événement Foire du Bord de Mer Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-05 par Mairie de Sausset-les-Pins