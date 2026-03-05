Foire du Bord de Mer La Corniche Sausset-les-Pins

Foire du Bord de Mer

Lundi 6 avril 2026 de 9h à 17h.

Jeudi 14 mai 2026 de 9h à 17h.

Lundi 25 mai 2026 de 9h à 17h. La Corniche Avenue Général Leclerc Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-06 09:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

2026-04-06 2026-05-14 2026-05-25

Le marché du bord de mer fait son grand retour sur l’Avenue Général Leclerc. (corniche).

Les forains déballeront .

Les chalands pourront en effet se concentrer sur chaque stand au fil du parcours, vêtements, bijoux, sacs etc..sont au rendez-vous !!! .

La Corniche Avenue Général Leclerc Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

English :

The seaside market is back on the Avenue Général Leclerc. (corniche).

