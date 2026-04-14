Foire du livre photographique, Bibliothèque de Genève, Genève

Foire du livre photographique 25 et 26 avril Bibliothèque de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

L’édition photographique est aujourd’hui en plein essor, avec de nombreux éditeurs indépendants proposant des objets originaux, soigneusement développés avec les photographes et les graphistes pour transmettre un livre photographique unique. Cette foire du livre photographique est l’occasion de découvrir des livres difficiles à trouver dans les librairies généralistes, de rencontrer photographes et éditeurs, et de dénicher d’incroyables pépites à des prix souvent très accessibles. Face à la prolifération des formes numériques, l’objet imprimé devient une alternative physique et durable, capable de s’ancrer dans le temps et d’offrir une riche expérience visuelle et tactile.

Les éditeurs seront présents en continu lors de la foire pour présenter leurs nouvelles productions, et tout au long du weekend, des focus seront organisés pour présenter l’approche spécifique de chaque éditeur. Des fanzines les plus légers aux ouvrages les plus complexes et réalisés à la main, c’est toute la diversité, le foisonnement et la richesse de l’édition photographique d’aujourd’hui que vous êtes invité.es à découvrir.

Avec Asola Press (IT), Boabooks (CH), Camera Arts (CH), Centre de la photographie Genève (CH), CEPV Alumni (CH), Ciao Press (CH), Départ Pour L’Image (FR), Dumas-Salchli Éditions (FR), ECAL Ecole cantonale d’art de Lausanne (CH), Éditions du Caïd (BE), edition fink (CH), Ediciones Posibles (ES), Focale Galerie-Librairie (CH), Haus am Gern (CH), Imageless (CN), Jungle Books (CH), La Maison de Z (FR), Macula (FR), Marta Kiela-Czarnik (PL), near (CH), Onoko (CH), Overlapse (UK), Palais Books (FR), pool collective (CH), Poursuite (FR), Sun Archive (PL), Tipi Bookshop (BE), tria publishing platform (CH, DE, AT).

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Découvrez le meilleur de l’édition indépendante photographique de Suisse et d’Europe!

Aline Bovard Rudaz