AGENDA · Usson-du-Poitou
Foire d’Usson-du-Poitou Usson-du-Poitou
vendredi 18 septembre 2026 · Usson-du-Poitou
Informations pratiques
Usson-du-Poitou
Foire d’Usson-du-Poitou
Place du Marché Usson-du-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 08:00:00
fin : 2027-03-18 12:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-10-18 2026-11-18 2026-12-18 2027-01-18 2027-02-18 2027-03-18 2027-04-18 2027-05-18 2027-06-18 2027-07-18 2027-08-18
Foire mensuelle tous les 18 du mois. .
Place du Marché Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Foire d’Usson-du-Poitou
L’événement Foire d’Usson-du-Poitou Usson-du-Poitou a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Sud Vienne Poitou
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