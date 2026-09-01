Informations pratiques

Usson-du-Poitou

Foire d’Usson-du-Poitou

Place du Marché Usson-du-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 08:00:00

fin : 2027-03-18 12:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-10-18 2026-11-18 2026-12-18 2027-01-18 2027-02-18 2027-03-18 2027-04-18 2027-05-18 2027-06-18 2027-07-18 2027-08-18

Foire mensuelle tous les 18 du mois. .

Place du Marché Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Foire d’Usson-du-Poitou

L’événement Foire d’Usson-du-Poitou Usson-du-Poitou a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Sud Vienne Poitou