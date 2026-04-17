Montlebon

Foire et vide-grenier du 1er Mai

Centre bourg Montlebon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Foire professionnelle et vide grenier toute la journée. Manifestation organisée par le Comité des fêtes et les associations communales. Buvette et petite restauration toute la journée. Café croissant dès 7h30 et repas du midi à la salle des fêtes, servi dès 11h30. buvette, petite restauration. .

Centre bourg Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 03 05 24

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English :

L’événement Foire et vide-grenier du 1er Mai Montlebon a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER