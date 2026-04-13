Les Chronos du Val Montlebon
Les Chronos du Val Montlebon mercredi 17 juin 2026.
Montlebon
Les Chronos du Val
salle des fêtes Montlebon Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-06-17 22:00:00
Date(s) :
2026-06-17
En juin 2026, Les Chronos du Val lancent leur première édition avec un concept simple et fédérateur 4 courses, organisées sur les 4 mercredis du mois de juin, au cœur du Pays Horloger. Ouverte au grand public, cette manifestation sportive propose des parcours nature accessibles et dynamiques, dans une ambiance conviviale, à travers quatre communes du Val de Morteau.
Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Montlebon pour la plus longue étape du challenge 11,7 km et 289 m de dénivelé positif. Un parcours d’endurance avant la grande finale. .
salle des fêtes Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté leschronosduval@gmail.com
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English : Les Chronos du Val
L’événement Les Chronos du Val Montlebon a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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