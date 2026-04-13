Montlebon

Les Chronos du Val

salle des fêtes Montlebon Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:00:00

fin : 2026-06-17 22:00:00

Date(s) :

2026-06-17

En juin 2026, Les Chronos du Val lancent leur première édition avec un concept simple et fédérateur 4 courses, organisées sur les 4 mercredis du mois de juin, au cœur du Pays Horloger. Ouverte au grand public, cette manifestation sportive propose des parcours nature accessibles et dynamiques, dans une ambiance conviviale, à travers quatre communes du Val de Morteau.

Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Montlebon pour la plus longue étape du challenge 11,7 km et 289 m de dénivelé positif. Un parcours d’endurance avant la grande finale. .

salle des fêtes Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté leschronosduval@gmail.com

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English : Les Chronos du Val

L’événement Les Chronos du Val Montlebon a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER