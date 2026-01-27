Visite guidée des ateliers Sauge artisans du bois Sauge Artisans du Bois Montlebon
Sauge Artisans du Bois Derrière-Le-Mont Montlebon Doubs
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2026-02-10 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l’entreprise Sauge artisans du bois vous propose des visites d’atelier les mardis, mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur réservation. .
Sauge Artisans du Bois Derrière-Le-Mont Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 11 41 sauge@artisans-du-bois.com
