Foire Expo 2026 | Tribute Mylène Farmer Zone piquecailloux Bergerac

Bergerac

Foire Expo 2026 | Tribute Mylène Farmer

Zone piquecailloux Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:45:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Un hommage live, chanté, dansé et chorégraphié à l’univers unique de Mylène Farmer arrive sur scène !

16 artistes et musiciens réunis pour un spectacle intense, élégant et profondément émotionnel. Chorégraphies, performances vocales, mise en scène immersive… un véritable show live célébrant une icône de la chanson française. .

Zone piquecailloux Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 72 12

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English : Foire Expo 2026 | Tribute Mylène Farmer

L’Héritage GOLDMAN with MICHAEL JONES JEAN-JACQUES GOLDMAN’S GREATEST SONGS!

The most beautiful voices of the new French scene!!! Céphaz, Mary Cooper, Cyprien, Tomislav Matosin, Nérac, Jessy Elsa Palma, Lilian Renaud, Anne-Sophie Seba…

L’événement Foire Expo 2026 | Tribute Mylène Farmer Bergerac a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides