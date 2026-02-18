Foire Exposition à Pont-Château Pontchâteau
Foire Exposition à Pont-Château Pontchâteau vendredi 20 mars 2026.
Foire Exposition à Pont-Château
Gymnase du Landas Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 10:00:00
fin : 2026-03-21 20:00:00
Date(s) :
2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22
20ÈME EDITION DE LA FOIRE EXPO DE PONT-CHÂTEAU
Cette année, la Foire Exposition de Pont-Château aura lieu au gymnase du Landas du 20 au 22 mars 2026.
Entrée gratuite.
Tombola gratuite
Samedi soir show laser
Renseignements COFEP 06 60 61 68 31
http://www.foiredepontchateau.fr .
Gymnase du Landas Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Foire Exposition à Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44