Foire Exposition à Pont-Château

Gymnase du Landas Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-21 20:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

20ÈME EDITION DE LA FOIRE EXPO DE PONT-CHÂTEAU

Cette année, la Foire Exposition de Pont-Château aura lieu au gymnase du Landas du 20 au 22 mars 2026.

Entrée gratuite.

Tombola gratuite

Samedi soir show laser

Renseignements COFEP 06 60 61 68 31

http://www.foiredepontchateau.fr .

Gymnase du Landas Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Foire Exposition à Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44