Informations pratiques

Boissières

Foire forestière du Lot

Boissières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Un évènement gratuit et familial dédié à la forêt et au bois

Un évènement gratuit et familial dédié à la forêt et au bois. La multifonctionnalité de la forêt sera mise à l’honneur tout comme la lutte contre les incendies de forêt grâce au pastoralisme.

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Boissières 46150 Lot Occitanie

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English :

A free, family-friendly event dedicated to the forest and wood

L’événement Foire forestière du Lot Boissières a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot