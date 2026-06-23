Foire forestière du Lot Boissières
samedi 3 octobre 2026 · Boissières
Informations pratiques
Boissières
Foire forestière du Lot
Boissières Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Un évènement gratuit et familial dédié à la forêt et au bois
Un évènement gratuit et familial dédié à la forêt et au bois. La multifonctionnalité de la forêt sera mise à l’honneur tout comme la lutte contre les incendies de forêt grâce au pastoralisme.
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Boissières 46150 Lot Occitanie
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English :
A free, family-friendly event dedicated to the forest and wood
L’événement Foire forestière du Lot Boissières a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot