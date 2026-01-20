Foire grasse rue du Pont Rouge, centre ville et centre ancien Lunéville

Foire grasse

rue du Pont Rouge, centre ville et centre ancien Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Lundi Lundi 2026-02-16 08:00:00

fin : 2026-02-16 18:00:00

2026-02-16

Organisée la veille de Mardi Gras, par le Football-club Lunéville, la Foire Grasse perdure depuis 1417 et accueille chaque année plus de 200 camelots et exposants répartis dans les rues de la vieille ville et autour du château de Lunéville vente des traditionnelles saucisses lotharingiennes et des resplendissants bouquets de mimosas. Inscriptions et renseignements au 06.64.87.65.68.

609-ème éditionTout public

English :

Organized by the Lunéville Football Club on the eve of Mardi Gras, the Foire Grasse has been held since 1417, with over 200 stallholders and stallholders in the streets of the old town and around the Château de Lunéville, selling traditional Lotharingian sausages and resplendent bouquets of mimosas. Registration and information on 06.64.87.65.68.

609th edition

