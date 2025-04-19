Foire internationale de Caen 2026 Rue Joseph Philippon Caen

Foire internationale de Caen 2026

Rue Joseph Philippon Parc des Expositions de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-27 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

L’édition 2026 de la Foire Internationale de Caen mettra à l’honneur L’Italie et les Mystères de Pompéi, un thème vibrant qui promet un véritable voyage au cœur d’un pays dont la culture, les traditions et l’histoire rayonnent dans le monde entier.

L’édition 2026 de la Foire Internationale de Caen mettra à l’honneur L’Italie et les Mystères de Pompéi, un thème vibrant qui promet un véritable voyage au cœur d’un pays dont la culture, les traditions et l’histoire rayonnent dans le monde entier.

Pourquoi l’Italie ?

Parce qu’elle incarne un art de vivre unique une gastronomie iconique, une créativité foisonnante, des fêtes populaires joyeuses et un héritage antique incomparable.

Parce qu’elle évoque à la fois la douceur, la passion, le spectacle et la découverte.

Parce qu’elle offre une multitude de récits, de symboles et d’ambiances capables d’immerger les visiteurs dans une expérience riche et colorée.

L’exposition-événement la signature de la Foire

Chaque année, l’exposition-événement est le cœur de la Foire Internationale de Caen. C’est son identité, ce que les visiteurs attendent plus que tout.

Pour 2026, L’Italie et les Mystères de Pompéi donnera vie à une scénographie immersive et à une programmation conçue pour surprendre, émerveiller et raconter une histoire qui traverse les siècles. .

Rue Joseph Philippon Parc des Expositions de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 29 99 99 info@caen-evenements.com

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English : Foire internationale de Caen 2026

The 2026 edition of the Foire Internationale de Caen will focus on Italy and the Mysteries of Pompeii, a vibrant theme that promises a real journey to the heart of a country whose culture, traditions and history shine throughout the world.

L’événement Foire internationale de Caen 2026 Caen a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Caen la Mer