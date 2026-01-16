Bonnat

Foire Primée

Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 08:00:00

fin : 2026-09-01 16:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Foire primée

Lundi 1er Septembre

8h à 16h

Place du foirail et Bourg

Bovins, Ovins, Porcins, volailles

Expo de Chevaux

Manèges

Restauration sur place

RENSEIGNEMENTS:

06.66.68.58.99 ou earllanglois@gmail.com

–> Comité foire primée .

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 68 58 99 earllanglois@gmail.com

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English : Foire Primée

L’événement Foire Primée Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Tourisme