Foire Primée Bonnat
Foire Primée Bonnat mardi 1 septembre 2026.
Bonnat
Foire Primée
Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 08:00:00
fin : 2026-09-01 16:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Foire primée
Lundi 1er Septembre
8h à 16h
Place du foirail et Bourg
Bovins, Ovins, Porcins, volailles
Expo de Chevaux
Manèges
Restauration sur place
RENSEIGNEMENTS:
06.66.68.58.99 ou earllanglois@gmail.com
–> Comité foire primée .
Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 68 58 99 earllanglois@gmail.com
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English : Foire Primée
L’événement Foire Primée Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Tourisme
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