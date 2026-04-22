FOIRE SAINT HUBERT Lavernose-Lacasse
FOIRE SAINT HUBERT Lavernose-Lacasse dimanche 10 mai 2026.
Lavernose-Lacasse
FOIRE SAINT HUBERT
SALLE DES FÊTES Lavernose-Lacasse Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Venez nous rejoindre dans une ambiance festive et pleine de nature. Vous y trouverez Une foire agricole, producteurs, artisans et exposition de tracteurs seront tous de la partie.
Seront au rendez-vous au centre-ville Parc du Château Producteurs de charcuterie, de légumes, de fruits, glaces, lait entier, tourtes, nougat et miel.
Vous pourrez vous restaurer, les plats cuisinés vous attendent comme, avec de l’aligot, de la paëlla, burger et veau fermier.
Des gourmandises feront partie de la foire, comme des crêpes, des gaufres, et des cookies.
Repas payant
Sur place ou à emporter.
Buvette Club de Pêche
Vous y retrouverait de nombreuses animations
– Exposition de matériels agricole
-Rallye trompettes de Comminges
-Présentation de chevaux Castillonnais, chevaux de traits, Maréchal Ferrand,
-Exposition de tracteurs
– Chien de troupeaux 25 .
SALLE DES FÊTES Lavernose-Lacasse 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 31 01
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English :
Come and join us in a festive atmosphere full of nature. You’ll find An agricultural fair with producers, craftsmen and tractor displays.
L’événement FOIRE SAINT HUBERT Lavernose-Lacasse a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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