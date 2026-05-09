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fol été de la céramique Marché Baratier

fol été de la céramique Marché Baratier vendredi 7 août 2026.

Adresse : place du village

Ville : 05200 Baratier

Département : Hautes-Alpes

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Baratier

fol été de la céramique Marché

place du village Baratier Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Marché de Baratier !
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place du village Baratier 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur   mnt.coutens@laposte.net

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English :

Baratier market!

L’événement fol été de la céramique Marché Baratier a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon