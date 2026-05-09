fol été de la céramique Marché Baratier
fol été de la céramique Marché Baratier vendredi 7 août 2026.
Baratier
fol été de la céramique Marché
place du village Baratier Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Marché de Baratier !
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place du village Baratier 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur mnt.coutens@laposte.net
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English :
Baratier market!
L’événement fol été de la céramique Marché Baratier a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon