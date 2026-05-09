Baratier

fol été de la céramique Marché

place du village Baratier Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Marché de Baratier !

.

place du village Baratier 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur mnt.coutens@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Baratier market!

L’événement fol été de la céramique Marché Baratier a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon