Folie douce » Les Ménines, un tableau fou ! » Saison Culturelle Carré Sam

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE

– Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro Dans le cadre de la Tête au Carré du 05.03 au 08.03.2026

Ce tableau de Velàzquez est censé être un portrait de famille des plus classiques.

Pourtant, rien ne va un roi, une infante, un chien, des nains, un miroir, un peintre… et vous.

Cette conférence décalée explore le tableau comme dans un roman à énigmes. On zoome, on fouille, on décale le regard et on découvre des détails cachés, des secrets de palais et on échafaude des théories farfelues.

Et on découvre que ce tableau est complètement fou !

RESERVATION CONSEILLEE

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

