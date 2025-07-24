Folie douce « Lever de Rideau sur l’Histoire du Théâtre » Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Folie douce « Lever de Rideau sur l’Histoire du Théâtre » Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer samedi 7 février 2026.

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE

– Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro En partenariat avec le Théâtre Monsigny et le service Ville d’Art et d’Histoire

Des temples grecs en plein air aux scènes éclairées modernes, cette conférence décalée vous invite à un voyage à travers des siècles de théâtre.

Entre dieux, masques, dorures et projecteurs, redécouvrez l’histoire de la scène, avec une halte privilégiée dans les coulisses du Théâtre Monsigny, témoin vivant de cette grande aventure !

RESERVATION CONSEILLEE

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

