Foliephonies fête la musique Square Gardette Paris 11 Square Maurice Gardette Paris

le choeur Foliephonies propose un concert de chants à cappella dans le cadre de kiosque en fête le dimanche 21 juin 2026 de 9:30 à 13:45 .

Des moments conviviaux de partage avec le public seront proposés ( chants partagés, goûter )

entrée gratuite

L

Concert de choeur à cappella avec moments conviviaux partagés avec le public.

Le dimanche 21 juin 2026

de 09h45 à 13h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T12:45:00+02:00

fin : 2026-06-21T16:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T09:45:00+02:00_2026-06-21T13:45:00+02:00

Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise 75011 Paris



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