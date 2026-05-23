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Foliephonies fête la musique Square Gardette Paris 11 Square Maurice Gardette Paris

Foliephonies fête la musique Square Gardette Paris 11 Square Maurice Gardette Paris

Foliephonies fête la musique Square Gardette Paris 11 Square Maurice Gardette Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Square Maurice Gardette

Adresse : 2 rue du Général-Blaise

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

le choeur Foliephonies propose un concert de chants à cappella dans le cadre de kiosque en fête le dimanche 21 juin 2026 de 9:30 à 13:45 .

Des moments conviviaux de partage avec le public seront proposés ( chants partagés, goûter )

entrée gratuite

L

Concert de choeur à cappella avec moments conviviaux partagés avec le public.
Le dimanche 21 juin 2026
de 09h45 à 13h45
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T12:45:00+02:00
fin : 2026-06-21T16:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T09:45:00+02:00_2026-06-21T13:45:00+02:00

Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise  75011 Paris


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