Folies d’automne Quai du Rabodeau Moyenmoutier

Informations pratiques

Moyenmoutier

Folies d’automne

Quai du Rabodeau Parc de l’abbaye Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Pour fêter l’automne comme il se doit venez vous amusez à l’abbaye au programme

Brocante professionnels, animations, concerts et pleins de surprises !Tout public

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Quai du Rabodeau Parc de l’abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 6 25 84 32 66 medianifetes@gmail.com

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English :

To celebrate fall in style, come have some fun at the abbey! On the program:

A professional flea market, activities, concerts, and lots of surprises!

L’événement Folies d’automne Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-08-10 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES