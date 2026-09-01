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Folies d’automne Quai du Rabodeau Moyenmoutier

dimanche 27 septembre 2026 · Quai du Rabodeau · Moyenmoutier

Folies d’automne Quai du Rabodeau Moyenmoutier

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Quai du Rabodeau
Adresse
Parc de l'abbaye
Ville
88420 Moyenmoutier
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Moyenmoutier

Folies d’automne

Quai du Rabodeau Parc de l’abbaye Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Pour fêter l’automne comme il se doit venez vous amusez à l’abbaye au programme
Brocante professionnels, animations, concerts et pleins de surprises !Tout public
0  .

Quai du Rabodeau Parc de l’abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 6 25 84 32 66  medianifetes@gmail.com

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English :

To celebrate fall in style, come have some fun at the abbey! On the program:
A professional flea market, activities, concerts, and lots of surprises!

L’événement Folies d’automne Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-08-10 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES

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