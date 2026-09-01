Folies d’automne Quai du Rabodeau Moyenmoutier
dimanche 27 septembre 2026 · Quai du Rabodeau · Moyenmoutier
Informations pratiques
Moyenmoutier
Folies d’automne
Quai du Rabodeau Parc de l’abbaye Moyenmoutier Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Pour fêter l’automne comme il se doit venez vous amusez à l’abbaye au programme
Brocante professionnels, animations, concerts et pleins de surprises !Tout public
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Quai du Rabodeau Parc de l’abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 6 25 84 32 66 medianifetes@gmail.com
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English :
To celebrate fall in style, come have some fun at the abbey! On the program:
A professional flea market, activities, concerts, and lots of surprises!
L’événement Folies d’automne Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-08-10 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
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