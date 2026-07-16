Patrimoine industriel à l’abbaye de Moyenmoutier, Abbaye, Moyenmoutier

Informations pratiques

Patrimoine industriel à l’abbaye de Moyenmoutier Samedi 19 septembre, 14h30 Abbaye Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Dans l’aile sud de l’abbaye de Moyenmoutier, rendez-vous pour une visite guidée autour du patrimoine industriel…..Témoin d’un passé en lien étroit avec le textile.

Rendez-vous : entrée de l’église, côté jardins.

Abbaye 2 rue des Aiguisettes, 88420 Moyenmoutier Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est 03 29 57 91 03 http://www.paysdesabbayes.com Fondé en 671 par saint Hydulphe, ce monastère abrita l’une des premières écoles de grammaire d’Europe, puis l’élite savante de l’ordre bénédictin dans l’Académie de Moyenmoutier, créée sous l’abbatiat de Hyacinthe Alliot, ainsi qu’une très riche bibliothèque. À cette académie vinrent, depuis divers horizons, des moines théologiens, historiens, naturalistes, archéologues, entomologistes et médecins.

Très belle église baroque, l’abbatiale impressionne par ses dimensions et son mobilier, en particulier l’orgue et l’exceptionnel ensemble de stalles sculptées du XVIe siècle. Ses jardins, récemment rénovés, offrent un nouveau regard sur cette majestueuse abbaye et invitent à apprécier la sérénité des lieux. libre

Dans l’aile sud de l’abbaye de Moyenmoutier , rendez-vous pour une visite guidée autour du patrimoine industriel…..Témoin d’un passé autour du textile.

MJ Ruspini©