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AGENDA · Moyenmoutier

Exposition voitures-Friendly Car Passion Moyenmoutier

dimanche 16 août 2026 · Moyenmoutier

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Parc de l'Abbaye
Ville
88420 Moyenmoutier
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Moyenmoutier

Exposition voitures-Friendly Car Passion

Parc de l’Abbaye Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Découvrez l’exposition de voitures de collections par Friendly car passion (youngtimer, moto tuning, américaines, sportives).Tout public
0  .

Parc de l’Abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09 

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English :

Check out the classic car exhibition by Friendly Car Passion (youngtimers, tuned motorcycles, American cars, sports cars).

L’événement Exposition voitures-Friendly Car Passion Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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