Exposition voitures-Friendly Car Passion Moyenmoutier
dimanche 16 août 2026 · Moyenmoutier
Informations pratiques
Moyenmoutier
Exposition voitures-Friendly Car Passion
Parc de l’Abbaye Moyenmoutier Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Découvrez l’exposition de voitures de collections par Friendly car passion (youngtimer, moto tuning, américaines, sportives).Tout public
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Parc de l’Abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09
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English :
Check out the classic car exhibition by Friendly Car Passion (youngtimers, tuned motorcycles, American cars, sports cars).
L’événement Exposition voitures-Friendly Car Passion Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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