Informations pratiques

Moyenmoutier

Exposition voitures-Friendly Car Passion

Parc de l’Abbaye Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Découvrez l’exposition de voitures de collections par Friendly car passion (youngtimer, moto tuning, américaines, sportives).Tout public

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Parc de l’Abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09

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English :

Check out the classic car exhibition by Friendly Car Passion (youngtimers, tuned motorcycles, American cars, sports cars).

L’événement Exposition voitures-Friendly Car Passion Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES